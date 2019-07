Ausbau geplant : Hüttenallee: „SPD verunsichert Bürger“

Ratsherr Manfred Läckes ist baupolitischer Sprecher der CDU. Foto: CDU

Krefeld „Mehr als eine Sanierung der Straße wird es mit uns nicht geben, alleine schon, um die massive Fällung von Bäumen zu vermeiden“, so CDU-Ratsherr Manfred Läckes.

Ein Ausbau der Hüttenallee sorgt in der Politik für Diskussionen. Die Stadt will angeblich die Straße sanieren und verbreitern. Dagegen wehren sich Teile der Anwohner. Sie befürchten, dass der Durchgangsverkehr stark zunehmen wird und zahlreiche Bäume für das Vorhaben gefällt werden müssten. Unterstützung gibt es von der CDU. „Als CDU-Fraktion sehen wir einen Ausbau der Hüttenallee zwischen Europaring und Buschstraße kritisch“, erklärt der baupolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Manfred Läckes. Bürger hatten zuvor Anfragen unter anderem auch an Ratsherr Oliver Leist (SPD) gerichtet, der anschließend mitgeteilt haben soll, dass die Hüttenallee im Bereich zwischen Europaring und Buschstraße saniert werde.

Für die CDU ist es unverständlich, dass die Verwaltung die Straße dort verbreitern will. „Mehr als eine Sanierung der Straße wird es mit uns nicht geben, alleine schon, um die massive Fällung von Bäumen zu vermeiden“, ergänzt Läckes. „Woher SPD-Ratsherr Oliver Leist seine Informationen haben will, ist uns schleierhaft. Denn weder ist die Maßnahme im Bauausschuss beraten worden, noch gibt es Bauaufträge an den Kommunalbetrieb. Während Herr Leist in der vorletzten Woche noch zitiert wurde, dass eine Sanierung geplant ist, erfolgt nun medial die Rolle rückwärts, wenn er erklärt, dass größere Maßnahmen ja nicht von heute auf morgen passieren würden. Bevor Herr Leist demnächst irgendwelche Sanierungen ankündigt, sollte er sich bei den entsprechenden Stellen informieren und die Bürger nicht unnötig verunsichern.“