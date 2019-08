Krefeld : Hüttenallee: Ausbaupläne stehen

Krefeld Die Vermessungsarbeiten sind abgeschlossen: Nur drei Bäume müssen laut Stadt fallen; die Trasse soll sieben Meter breit werden. Die Verkehrsregelung bleibt. Vermutlich entfallen Parkplätze in Höhe der CHTC-Hockeyanlage.

Obwohl die Vorbereitungen weit gediehen sind, soll das Projekt auch in den politischen Gremien abgehandelt werden. „Nach der Sommerpause werden sich der Naturschutzbeirat, die Bezirksvertretung Ost und der Bauausschuss mit dem Thema befassen“, teilte die Stadt mit. Die Finanzierung der Maßnahme ist bereits beschlossen: „Die Stadt hatte die Hüttenallee in den städtischen Haushalt für 2019 in der Kategorie ,Erneuerung von Straßen und Gehwegen’ für das in den Jahren 2019 und 2020 auszuführende Maßnahmenpaket eingestellt. Dies ist von der Politik im Dezember 2018 verabschiedet worden.“ Derzeit werde die Planung im städtischen Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung bearbeitet, der anschließend den Kommunalbetrieb Krefeld mit der Ausschreibung und Überwachung der Ausführung beauftragen werde.