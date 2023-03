Haus Fernblick wurde abgerissen Die Eremiten von der Konradskapelle

Anrührend ist, dass die Einrichtungsgegenstände der Kapelle quasi in die Welt hinaus zogen. Das Adamsfenster wurde zunächst in St.Cyriakus aufgehängt, später in die Konventskirche eingebaut. Das monumentale Altarbild vom heiligen Konrad (1,8 mal 2,5 Meter, gemalt von Heinrich Brey, 1872 — 1960) ging in die Gemeinde St. Konrad nach Mönchengladbach. Tabernakel, Ambo und Altar wanderten ins Seniorenzentrum Wilmendyk in Krefeld, eine 1960 von Christine Buntenbroich gestiftete Kirchenglocke ging an die Pfarre Verberg für den dortigen Friedhof. Die von Hans Schumacher 1957 gestiftete Monstranz ging über Vermittlung von Pfarrer Jansen und den nigerianischen Pastor Peter Okeke zu einer Pfarre in Nigeria, wo Gottesdienste noch in der Schule gefeiert wurden. Die Kirchenbänke stehen heute in einer Kirche in Bosnien in Zepce nahe Sarajewo. Es war, wenn man so will, der letzte Dienst der Kapelle: zu zeigen, was Weltkirche bedeutet.