Städtebau : Hüls: Neubaupläne für ehemaliges Truw-Gelände

Modell für den Neubau an der Tönisberger Straße in Hüls. Foto: Grafik: Novaform

Krefeld 29 Wohnungen nach modernen Standards mit Tiefgarage: In Hüls entsteht auf einem ehemaligen Gewerbegelände ein Wohnkomplex.

In Hüls entstehen auf dem ehemaligen Gelände des Arzneimittelherstellers Truw an der Tönisberger Straße 29 Eigentumswohnungen. Der Baustart für das Projekt „Kauffmansgärten“ ist für 2021 geplant, teilte ein Sprecher des Vermarkters Schreurs Immobilien mit. Eigentümerin des 2500 Quadratmeter umfassenden Geländes ist die Baugesellschaft Novaform Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Die neuen Wohnungen sollen ab Sommer 2022 bewohnbar sein. Drei alte Produktionshallen werden demnächst abgerissen. Die denkmalgeschützte Villa auf dem Gelände gehört nach Angaben von Schreurs Immobilien nicht zum Projekt, bleibt erhalten und wird nicht verkauft.