Hüls: Mutter mit Kleinkindern am Hülser Berg stehengelassen

Schluff : Böses Ende nach Fahrt mit Ferienexpress

Der Schluff ist besonders bei Kindern beliebt. Am Mittwoch fiel die historische Bahn jedoch aus. Foto: Stadt Krefeld

Hüls Enttäuscht vom Service der SWK ist eine Mutter aus Hüls. Als der Schluff ausfiel, musste sie mit ihrem Säugling nach Hause laufen.

Es sollte ein wunderschöner Tag am Hülser Berg werden. Mit dem Ferienexpress wollte Janine E. aus Hüls am Mittwoch mit ihren drei kleinen Kindern einen Ausflug machen. Begleitet wurde die 35-Jährige von ihrer Freundin und deren siebenjährigem Sohn. Um 18 Uhr sollte die Rückfahrt mit dem Schluff beginnen. Doch die historische Bahn kam nicht. Stattdessen verbreitete sich die Nachricht, dass der Zug einen Defekt habe und deswegen ein Bus die Fahrgäste am Hülser Berg abholen würde. „Das war nichts Offizielles, sondern eher Zufall, dass wir davon gehört haben“, erinnert sich die dreifache Mutter.

Die Wartenden wechselten hinüber zur Bushaltestelle. „Wir dachten, das kann ja mal passieren. Und waren zuversichtlich, dass alles gut werden wird“, sagt Janine E. Während sie auf den Bus warteten, wurde der siebenjährige Sohn der Freundin von einer Wespe ins Gesicht gestochen. Die Frauen beruhigten das weinende Kind. Andere Fahrgäste boten sofort ihre Hilfe an, so dass der Stich versorgt werden konnte. Als der Bus eintraf, hörte die Hülserin wiederum von anderen, dass der Bus nicht alle Haltestellen anfahren, sondern nur am Nordbahnhof halten würde. „Ich hielt das für ein Missverständnis und sprach die Busfahrerin darauf an, die die Aussage des Fahrgastes bestätigte“, erzählt Janine E.

Sie habe der Fahrerin ihre Notlage geschildert, auf ihr vier Monate altes Kind hingewiesen, das noch gestillt werde, und gesagt, dass die Frauen mit ihren Kindern an der Schluff­station in Hüls zugestiegen seien und dort auch die Autos stünden. Die Busfahrerin habe geantwortet, dass sie nicht dort hinfahre und nur den Nordbahnhof ansteuern solle. Sie hätte ihre Anweisungen. „Die anderen Fahrgäste waren großartig und haben alles versucht, um uns zu helfen. Ein Mann hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Busfahrerin jemanden anruft, der uns nach Hüls bringt. Sie hat behauptet, sie habe kein Netz. Daraufhin hat der Mann ihr sein Handy gegeben und sie hat telefoniert. Mit wem, wissen wir nicht. Dazu hat sie sich nicht geäußert“, sagt die Hülserin. In der Zwischenzeit hatte sich ihr Mann in aller Eile mit dem Auto auf den Weg gemacht, um die zwei, drei und sieben Jahre alten Kinder abzuholen. Für die zwei Frauen und das vier Monate alte Baby samt Kinderwagen war jedoch kein Platz mehr.

Janine E.: „Ein Fahrgast hat mich gefragt, ob nun alle versorgt seien. Die Busfahrerin war dabei, als ich antwortete, dass mein Mann uns leider nicht mehr abholen könne, weil die Kinder noch zu klein seien, um alleine zu Hause zu bleiben. Trotzdem ist sie losgefahren und hat uns zurückgelassen.“

Die zwei Frauen machten sich mit Säugling auf den Weg vom Hülser Berg nach Hause. Zwei Stunden dauerte der Fußmarsch, da die Mutter zwischenzeitlich noch eine Stillpause einlegen musste. „Es war drückend heiß, und wir hatten Durst. Das war keine schöne Situation“, ärgert sich die 35-Jährige. Noch von unterwegs aus beschwerten sich die Frauen an der SWK-Hotline über den schlechten Service und forderten eine Stellungnahme zu dem Vorfall. Janine E. sagt: „Es geht ja nicht nur um uns. Ich möchte auch andere Familien vor einem solchen Fiasko bewahren.“

Bei der SWK kann man den Ärger der Mutter verstehen. „Wir hatten bisher aber noch nicht die Gelegenheit, mit der Fahrerin über den Vorfall zu sprechen. Sobald wir das gemacht haben, können wir uns detaillierter äußern“, sagt Unternehmens-Sprecherin Dorothee Winkmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Fakt ist: Der Schluff hatte am Mittwoch eine defekte Luftpumpe und musste abgeschleppt werden. Er wird am Freitag repariert und ist dann hoffentlich am Samstag wieder einsatzbereit. „Das ist ein absoluter Ausnahmefall und kommt so gut wie nie vor“, sagt Winkmann.