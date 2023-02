Kinder-Prinzenpaar in Hüls Matti I. und Emilie I. begeistern im „Goldenen Hirsch“

Krefeld · Da gab es so einige donnernde „Breetlook“-Rufe, denn in Hüls heißt es bekanntlich „Breetlook“ und nicht „Helau“. Auf der Bühne angekommen, stellten sich Matti I. und Emilie I. in Reimform vor.

06.02.2023, 05:15 Uhr

Prinz Matti I. (Fenkes) und Prinzessin Emilie I. (Pirsig) wurden zum neuen Kinderprinzenpaar in Hüls gekürt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Sonja Stemes