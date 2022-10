Nach Coronapause : Wieder Hubertusmesse in festlich geschmückter St.Anna-Kirche in Krefeld

Wieder Hubertusmesse in festlich geschmückter St.Anna-Kirche in Krefeld

Krefeld Jagdhornbläser gestalten die Messe, die sich bis zur Corona-Zwangspause wachsender Beliebtheit erfreute. Die Tradition will die Jäger Demut und Respekt vor den Tieren und der Natur lehren.

Die Krefelder Jagdhornbläser laden nach langer Pause wieder zu einer festlichen Hubertusmesse ein, die sie mit ihrer Musik begleiten werden. Rund 25 Bläser und Bläserinnen sind zu hören in der stimmungsvollen Atmosphäre der Pfarrkirche St. Anna, die aus diesem Anlass wieder festlich und jagdlich geschmückt sein wird. Unter der Leitung von Hornmeister Michael Müller erklingen die Hörner mehrstimmig. Die Musiker spielen sowohl Fürst-Pless-Hörner – das sind die kleineren – als auch die großen Parforce-Hörner. Die Klänge der Jagdhörner kommen in der Architektur des Kirchenschiffes von St. Anna optimal zur Geltung. Die Messe ist am Sonntag, 6. November , 18 Uhr, in der Pfarrkirche St. Anna, An der Annakirche.