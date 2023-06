Im Vorfeld der Weltspiele der Menschen mit Behinderung Special Olympics-Gäste in Krefeld

Die Special Olympics als internationale Sportwettkämpfe für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sind in Deutschland die größten sportlichen Wettkämpfe seit den Olympischen Sommerspielen 1972 in München. Dort treten 7.000 Athletinnen und Athleten in 26 Sportarten an. Rund 200 Nationen sind mit ihren Delegationen im Rahmen des Programms „Host Town“ im Vorfeld der Special Olympics World Games in jeweils einer deutschen Kommune zu Gast.