Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar Emrens Tod – „Der erste Verlust in meinem Leben“

„Kinderhospizarbeit muss in der Öffentlichkeit selbstverständlich werden“ – das ist das Leitmotiv des bundesweiten „Tags der Kinderhospizarbeit“ am 10. Februar. Denn der Alltag lebensverkürzend erkrankter Kinder, Jugendlicher, junger Erwachsener und ihrer Eltern ist geprägt von Sorgen und Ängsten. Zusätzlich haben sie mit sozialer Isolation zu kämpfen, weil das Thema „Kinder und Sterben“ in der Gesellschaft nach wie vor mit Hemmungen und Vorurteilen behaftet ist.