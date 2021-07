Neue Serie Traumberufe : Der Sänger von der Herbertzstraße

Horst „Krefelder“ Kratz steht leidenschaftlich gerne auf der Bühne. Er freut sich schon, wenn er bald wieder auftreten kann. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Serie Krefeld Horst „Krefelder“ Kratz ist hauptberuflich Hausmeister, am Wochenende tritt er als Stimmungssänger auf. In seinem Leben hat es der ewige Optimist nicht immer leicht gehabt. Was ihn antreibt.