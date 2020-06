Band aus Krefeld : Neuer Überjazz vom Horst Hansen Trio

Krefeld Sie sind zu fünft und nennen sich Trio: HHT, wie sich das Horst Hansen Trio abkürzt, ist seit vielen Jahren eine Krefelder Marke. Das neue Album der Band heißt „Live in Japan“. Florian Funke, Vorsitzender des Jazzklubs Krefeld, hat es gehört und blättert aus ganz persönlicher Sicht in der Bandgeschichte. Ein Gastbeitrag.

Horst Hansen Trio: Die Musiker waren schon immer Erfinder. Gesegnet mit viel musikalischem Können und reichlich hintergründigem Humor haben sie die Krefelder Jazz-Marke „Horst Hansen Trio“ (HHT) aufgebaut und stetig weiterentwickelt. Vor mehr als zehn Jahren als talentierte Schülerband durchgestartet, sind die Musiker kontinuierlich aktiv, viel auf Tour und immer mal wieder im Studio, um neue Stücke aufzunehmen. Von Beginn an standen sie für einen spezifischen Hansen-Sound, den sie selbst „Heftigen Überjazz“ getauft haben. Nun kommen sie mit neuem Album „Live in Japan“, neuer Besetzung und nochmals deutlich erweitertem musikalischem Anspruch.

Wer die Hansens kennt, weiß sofort, dass „Live in Japan“ nicht unbedingt live in Japan bedeuten muss. Oder vielleicht doch? Viel rum kommt das Horst Hansen Trio ja, insofern... In der Besetzung Saxofon, Trompete, Keyboard, Bass und Schlagzeug erzeugt die Band einen Sound, der deutlich offener und klarer ist als bisher. Der Verzicht auf die Gitarre als prägnantes Rhythmus- oder Solo-Instrument ist mutig – man vermisst sie an keiner Stelle.