Trends für Arbeitnehmer und Unternehmer Krefeld ist die Zoom-Stadt Deutschlands

Krefeld · In keiner Stadt in Deutschland ist der Anstieg der Stellenausschreibungen mit der Möglichkeit zum Homeoffice größer als in Krefeld. Das berichtet das Onlineportal „t3n Digital Pioneers“. Was das für die Arbeitnehmer und ihre Chancen am Arbeitsmarkt bedeutet.

19.12.2022, 05:25 Uhr

Der Trend zum Homeoffice hat sich während der Corona-Pandemie verstärkt und bringt neue Chancen für Arbeitnehmer mit sich. Foto: dpa-tmn/Christin Klose