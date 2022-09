Hohe Nachfrage in Krefeld : Fördertopf der Stadt für Lastenfahrräder ist ausgeschöpft

Krefeld Durch das Programm „Lastenräder“ soll der Verkehr innerhalb Krefelds vom Auto aufs Rad verlagert werden. Jetzt ist das vorhandene Geld aufgebraucht.

(RP) Anmeldungen für das Programm „Lastenräder“ und Fahrradanhänger können ab sofort nicht mehr entgegengenommen werden – der Fördertopf ist ausgeschöpft. Dies teilt die städtische Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit. Der Fördertopf „Umweltfreundliches Leben in Krefeld“ hat ein Gesamtvolumen von 150.000 Euro. „Die sehr gute Nachfrage nach diesem Programm zeigt, dass viele Menschen in Krefeld Teil der Mobilitätswende sein wollen. Sie werden ganz sicher viele Strecken in der Stadt mit ihrem neu erworbenen Lastenrad oder Hänger absolvieren, statt mit dem Auto“, sagt Umweltdezernentin Sabine Lauxen, in deren Stabsstelle das Programm entwickelt worden war. „Davon profitiert das Klima, davon profitieren letztlich alle Bürgerinnen und Bürger.“