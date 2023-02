Liebe auf dem Eis Erstes Krefelder Paar heiratet auf dem Eis

„Kalt“ – das war die Reaktion von Freunden und Familie, als Timon Kiriakidis und seine Braut Marie Uphoff, heute Kiriakidis-Uphoff, von ihren Hochzeitsplänen erzählten. Denn die Trauung des Paares sollte weder auf einem Schloss noch am Strand stattfinden. Die Bühne für ihren großen Auftritt sollte das Eis in der Yayla-Arena werden. „Wir haben uns vor zwölf Jahren in der Yayla-Arena kennengelernt und waren zunächst Freunde“, erzählen die Fans der KEV Pinguine. Einen Antrag habe es nur indirekt gegeben – das Paar stieg direkt in die Hochzeitsplanung ein und war sich einig: Das Eis wäre ein geeigneter Schauplatz für eine Trauung.