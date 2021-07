Hochwassergefahr am Rhein : Unteres Werft in Uerdingen geschlossen

Unteres Werft in Uerdingen geschlossen

Hochwassergefahr am Rhein

Das Untere Werft in Uerdingen ist wegen des drohenden Hochwassers geschlossen. Foto: lothar Strücken

Krefeld Die Rhine Side auf dem unteren Werft in Uerdingen musste wegen des steigenden Hochwassers am Donnerstag, 15. Juli, geschlossen werden.

(RP) Nach einer Ortsbegehung von Vertretern der Bezirksregierung Düsseldorf und dem Krefelder Stadtmarketing wurde das Areal am Flussufer aus Sicherheitsgründen geräumt. Das gab die Stadt am Donnerstag-Nachmittag bekannt. Diese Arbeiten werden wohl zum Freitagvormittag andauern. Buden, Blumenbeete und alles Weitere werden ortsnah gelagert. Lediglich die schweren Pfosten der Volleyball-Felder dürfen wegen ihres Gewichtes stehen bleiben. Der höher gelegene Biergarten bleibt offen.

Die von der Bezirksregierung ausgestellte Betriebsgenehmigung sieht eine Schließung und Räumung der Fläche des unteren Werfts bei einer drohenden Überflutung vor. Damit ist in den kommenden Tagen zu rechnen. Deshalb wird auch das Rheintor am Freitag, 16. Juli, geschlossen. Die Prognose erwartet einen Wasserhöchststand am Sonntag oder Montag. Wann die „Werft 765 – Die Krefelder Rhine Side“ wieder aufgebaut und eröffnet werden kann, hängt von der weiteren Wetterlage und dem Rheinpegel ab.