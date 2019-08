Mitglied im Silkvalley Krefeld : Hochschule möchte Existenzgründung fördern

Krefeld Hochschule wird Mitglied im neu gegründeten Verein Silkvalley für Start-Up Unternehmen in Krefeld.

(jon) Direkt nach dem Studium ein eigenes Unternehmen zu gründen, kommt für viele Studierende nicht in Frage. Dabei gibt es an Hochschulen und Universitäten eine große Anzahl an potentiellen Gründern. An der Hochschule Niederrhein möchte man junge Menschen noch intensiver bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit unterstützen. Derzeit bereitet das Ressort Forschung und Transfer der Hochschule einen Projektantrag für das Förderprogramm Exist des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vor.