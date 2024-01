Anlaufpunkt im Behnisch-Haus Hochschule rückt in die Krefelder Innenstadt

In diesem Frühjahr soll der Stadtrat den Bebauungsplan für den 150 Millionen Euro teuren Innovations- und Technologie-Campus neben Evonik an der Untergath beschließen. So hatte es die Verwaltung vor Monaten angekündigt. Die Hochschule Niederrhein hatte sich schon früh erklärt, das Potenzial dort nicht nutzen und sich nicht beteiligen zu wollen.