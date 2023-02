Hochschule Niederrhein Senatspreise für herausragende Studentinnen

Den Preis in der Kategorie „Ökonomie“ erhielt Yasmin Gassner. Sie entwickelte in ihrer Bachelorarbeit am Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik ein Monitoringsystem für Wärmeübertrager. Die werden in Unternehmen in verfahrenstechnischen Prozessen eingesetzt, um Produkte oder Hilfsmedien zu heizen oder zu kühlen. Das Kontrollsystem stellt den optimalen Zeitpunkt für eine Reinigung fest.