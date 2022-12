Wissenschaft und Sport in Krefeld Hochschule Niederrhein und HSG kooperieren

Bereits seit Saisonbeginn gibt es für Studierende bei jedem Heimspiel vergünstigte Eintrittskarten, derzeit entsteht während einer Projektarbeit von Fünftsemestern des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik unter Leitung von Professor Mathias Muth das neue Eagles-Trikot der Saison 2023/24. Und weitere Aktionen sind bereits geplant. Beim großen Lokalderby der Eagles am 25. Februar 2023 gegen den TV Aldekerk in der Yayla-Arena wird die Hochschule Niederrhein mit einem Team der Studienberatung vor Ort sein, um junge Menschen für ein Studium an der Hochschule Niederrhein zu beraten. Auch Eagles-Torhüter Lasse Hasenforther hat bereits ein Studium an der Hochschule Niederrhein aufgenommen.