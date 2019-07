Hochschule Niederrhein : Anmeldung zur Sommerakademie der Hochschule

Krefeld Ab sofort und noch bis zum 3. September sind Anmeldungen möglich.

Teilnehmen kann jeder: Studierende der Hochschule zahlen zehn Euro für eintägige und 15 Euro für mehrtägige Seminare, Mitarbeitende 20 Euro für eintägige und 40 Euro für mehrtägige Seminare, Externe 50 Euro für eintägige und 100 Euro für mehrtägige Seminare. Die Veranstaltungen dauern in der Regel von 10 bis 17 Uhr und sind größtenteils am Campus Mönchengladbach. Anmeldungen sind bis zum 3. September möglich. Die Anmeldung erfolgt für Studierende über das Online-Vorlesungsverzeichnis LSF, Externe und Mitarbeitende können sich auf der Webseite registrieren.

Infoveranstaltung in Mönchengladbach : Studieninformationstag an der Hochschule Niederrhein

Kostenfrei ist das Meet & Greet am Donnerstag, 5. September, in Mönchengladbach. Von 16.30 bis 18.30 Uhr spricht Dipl.-Psych. Melanie Kaczerowski zum Thema „Superhelden! Von Spiderman & Co. über den Umgang mit Alltagsstress lernen.“ Eine Anmeldung auf der Webseite ist erforderlich.