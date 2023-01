Deutschland und Niederlande kooperieren beim Förderprojekt SUN Bier und Nudeln aus Lebensmittelresten

Gefördert wurde das Projekt mit rund 1,69 Millionen Euro. Dafür haben sich die Hochschule Niederrhein, die Universität Maastricht sowie deutsche und niederländische Unternehmen zusammengetan. Jetzt feierten die Beteiligten den Abschluss des Projekts, das von dem grenzübergreifenden Programm Interreg unterstützt wurde. Die Hochschule übernahm in dieser Konstellation die Projektkoordination: Sie fungierte als Schnittstelle zwischen Lehre, Forschung und Wirtschaft, stellte den Förderantrag, verwaltete die Fördergelder und übernahm die Öffentlichkeitsarbeit. Von den 1,69 Millionen flossen 780.000 Euro an die Hochschule. Weil der Projekt-Startschuss in die Corona-Pandemie fiel und Forschung vor Ort 2020 kaum möglich war, war der Förderzeitraum von ursprünglich zwei auf drei Jahre verlängert worden. Überhaupt stellte das Virus alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Corona traf insbesondere Unternehmen aus der lebensmittelverarbeitenden Industrie, was vielerorts zu Existenzängsten führte. Die teilnehmenden Partner zogen dennoch mit und brachten sich in das Projekt mit ihren Ideen und Fertigkeiten mit ein.