Ausstellung in der Hochschule Niederrhein Design-Werkschau auf dem Campus West

„Mit Stolz blicken wir auf unsere Tradition in der Designausbildung. Wir laden die Öffentlichkeit ein, zu sehen was Designlehre in Krefeld bedeutet und auch in diesen herausfordernden Zeiten an Kreativität hervorbringt“, sagt Professor Dr. Erik Schmid, Dekan des Fachbereichs Design Außerdem gibt es Vorträge zum Designstudium an der HSNR und zur 120-jährgen Geschichte der Designausbildung bis hin zur Gestaltung öffentlicher Räume, Campusführungen und Besichtigungen von Werkstätten. Am Samstag können sich Studieninteressierte um 14 Uhr zur individuellen Mappenberatung in der Shedhalle einfinden. Der Eintritt zur Werkschau ist frei. Weitere Infos unter: www.hs-niederrhein.de/design/werkschau-2024/.