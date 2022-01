25 Studierende in Krefeld : Hebammen mit akademischen Kompetenzen

Annika Walker hat Anfang November vergangenen Jahres in Krefeld als erste Professorin für Angewandte Hebammenwissenschaft an der Hochschule Niederrhein ihre Arbeit aufgenommen. Foto: Hochschule Niederrhein

Krefeld Annika Walker ist die erste Hebammen-Professorin an der Hochschule Niederrhein. Der neue Studiengang in Krefeld ist dual und wird in Kooperation mit acht Kliniken der Region erstmals angeboten.