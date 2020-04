Förderprojekt zu Corona-Zeiten : Hochschule Niederrhein baut den digitalen Lehrbetrieb aus

Krefeld Die Nagelprobe kam schneller als erwartet: Dank des vor zwei Jahren gestarteten Projekts „digitaLe – Raum für digitale Lehre“, das mit 1,9 Millionen Euro unterstützt wird, ist die Hochschule Niederrhein für die aktuelle Ausnahmesituation während der Corona-Krise gut gerüstet – auch wenn nicht alle Bereiche online gehen können.

„Das Projekt hat uns einen gewaltigen Entwicklungsschub verschafft. Aber wir sehen jetzt auch sehr gut, wo wir noch besser werden müssen“, sagt Thomas Grünewald, Präsident der Hochschule. Täglich fragen Professoren bei den Mitarbeitenden nach, wie sie ihre Lehre digitalisieren können. Das Projektteam stellt gemeinsam mit dem eLearning-Team Anleitungen bereit, bietet didaktische Methoden für die digitale Lehre und Kommunikationsmöglichkeiten über Foren, Webkonferenzen oder Online-Lehrveranstaltungen an.

„Wir möchten einerseits Studierende darin bestärken, mit den digitalen Anforderungen in der heutigen Arbeitswelt souverän umzugehen. Andererseits sollen Professoren ermutigt werden, in ihrer Lehre digitale Elemente einzusetzen“, erklärt Professor Berthold Stegemerten, Vizepräsident für Studium und Lehre.

Alleine in der vergangenen Woche gab es mehr als 300 Zugriffe von Lehrenden und Mitarbeitern sowie Tutoren auf die Lernplattform Moodle. Sie arbeiten daran, ihre Angebote weiter zu digitalisieren. „Bisher war es nicht vorgesehen, anstelle von Blended Learning (Präsenz plus eLearning) ausschließlich digitale Lehre anzubieten“, sagt Silke Kirberg, Referentin für E-Learning.

Einer, der nach einer Organtransplantation schon seit zwei Jahren seine Lehrinhalte fast ausschließlich digital anbietet, ist Professor Werner Heister, der am Fachbereich Sozialwesen Betriebswirtschaft lehrt. Er stellt den Studierenden Skripte online zur Verfügung. Diese arbeiten sie durch, laden ihre Lösungen hoch und besprechen diese in einem gemeinsamen Board. „Man kann die Kurse inhaltlich viel besser steuern“, sagt Heister. „Die Studierenden tauschen sich untereinander aus, oft bin ich gar nicht der Erste, der auf eine Frage antwortet. Ich halte die digitale Lehre in vielem dem physischen Lehrbetrieb für überlegen“, sagt Heister, der überzeugt ist: „Das ist 100-prozentig die Zukunft.“