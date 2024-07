Hochschule Niederrhein startet ins Jubiläumsjahr Design in Krefeld - das Jubiläumsjahr startet mit einer Werkschau

Das Archiv wurde erstmals 2023 anlässlich des Stadtjubiläums „650 Jahre Krefeld“ vorgestellt. Es beinhaltet mittlerweile mehr als 70 Projekte. Exemplarisch sind jetzt 24 davon in der Ausstellung zu entdecken. Die angehenden Kommunikationsdesignerinnen und -designer Samuel Heinbach, Katharina Heyer und Pauline Vor wurden im Projektkurs von Prof. Nora Gummert-Hauser und Diplomdesigner Jens Könen bei der Entwicklung der Ausstellung begleitet. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Archiv einen Ort geschaffen haben, an dem sichtbar wird, wie sich der Fachbereich Design in den letzten Jahrzehnten in die Stadtentwicklung eingebracht hat: durch konkrete Projekte mit der Stadt Krefeld und ihren Akteuren und Akteurinnen. Auch Ausstellungen am Fachbereich, in den Krefelder Museen, in Kunstverein oder Pförtnerloge, Mitmach-Aktionen, Projekt- und Abschlussarbeiten der Studierenden sowie Diskussions- und Vortragsformate für alle Krefelder und Krefelderinnen gehörten dazu“, sagt Gummert-Hauser.