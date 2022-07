Hochschule Niederrhein: 333 Bachelor-Abschlüsse in Wirtschaftswissenschaft​

Krefeld Die Auszeichnung für die beste Bachelorarbeit ging an den Betriebswirtschaftler Henning Gotzes. Die beste Masterarbeit stammt von Laura Hohls, die im Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht studierte,

(sti) Die Zahlen hat sich niemand ausgedacht: 333 Bachelor- und 100 Masterabsolventen wurden am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Niederrhein während der Pandemie ausgebildet. Nach einer längeren Pause konnte die Absolventenfeier wieder in Präsenz durchgeführt werden, bei der die besten Arbeiten honoriert und ein Förderpreis verliehen wurde.

Die Auszeichnung für die beste Bachelorarbeit ging an den dual studierenden Betriebswirtschaftler Henning Gotzes. In einer Abschlussarbeit zum Thema „Emotionalisierung der Marketingkommunikation im Lebensmitteleinzelhandel“ analysierte er die Wirkungsweise von audiovisueller, emotionaler Werbung in Relation zu rein informativer Werbung.

Normalerweise wird am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften auch die erfolgreichste Promotion ausgezeichnet. In diesem Jahr gab es keine, dafür wurde jedoch der Zonta-Förderpreis verliehen. Der ging an Meike Schulz im berufsbegleitenden Bachelorstudium Betriebswirtschaft. Die Projekteinkäuferin der Düsseldorfer Rheinbahn AG hat ihr Studium mit der Note 1,4 abgeschlossen und erhielt dafür ein Fördergeld in der Höhe von 1500 Euro. Der Förderpreis wird alle zwei Jahre an der Hochschule Niederrhein für besondere Leistungen einer Studentin im Studium verliehen. Die Fachbereiche, die gefördert werden, wechseln jedes Jahr.