Wissenschaft in Krefeld Hochschule Niederrhein – Auszeichnung für Online-Planspiel im Pflegebereich

In der Kategorie „Best Use Of Games Or Simulation For Learning“ verlieh die Brandon Hall Group den Gold Award. Für die Entwicklung arbeitete die Hochschule mit ehemaligen Studierenden und Kooperationspartnern zusammen. In der online gespielten Version von „Social Management“ kann der reale Pflegeheim-Alltag mit seinen vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen nachgestellt werden. Mithilfe der Simulation lernen die Studierenden der Studienhänge Health Care Management und Pflege, wie eine Einrichtung im Gesundheitswesen gesteuert wird und wie sich verschiedene Entscheidungen aufeinander auswirken. Dabei müssen die Teilnehmenden stets die Kosten im Blick haben, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein, gleichzeitig aber die Qualität des Hauses und Bewohnerzufriedenheit sicherstellen.