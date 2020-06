Studium in Krefeld : Corona verändert Einschreiberegelungen an der Hochschule

Krefeld „Ein großer Online-Beratungstag ist für den 25. Juni geplant“, sagt Dilek Tekin von der Zentralen Studienberatung. Mehr als 70 Bachelor- und Masterstudiengänge stehen aktuell zur Auswahl.

Die zentrale Studienberatung bietet eine Vielzahl von Beratungsmöglichkeiten an. Studieninteressierte haben die Möglichkeit über die Onlineplattform Zoom Beratungen in Anspruch zu nehmen. Dafür kann man sich auf der Homepage ganz einfach für einen Termin anmelden. „Unsere Zoom-Sprechstunde findet montags zwischen 14 und 16 Uhr statt. Wie auch bei anderen Beratungen können Interessierte vollkommen anonym bleiben“, sagt Dilek Tekin von der Zentralen Studienberatung. Die Beraterinnen beantworten Fragen natürlich auch per E-Mail oder am Telefon. „Zusätzlich haben wir eine WhatsApp-Beratung eingerichtet. Interessierte können uns unter 0151 27256330 schreiben“, sagt Dilek Tekin. Ein großer Online-Beratungstag ist für den 25. Juni geplant.