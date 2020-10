Kompetenz in Krefeld ausgebaut : Hochschule Niederrhein: Prange bleibt Vizepräsident

Krefeld Der 46-Jährige Mikrobiologe und Agrarwissenschaftler. wurde von der Hochschulwahlversammlung bestätigt. Er ist seit 2010 im Amt und startet nun seine dritte Amtszeit, die vier Jahre dauert.

Professor Dr. Dr. Alexander Prange bleibt Vizepräsident für Forschung und Transfer der Hochschule Niederrhein. Der 46-Jährige wurde von der Hochschulwahlversammlung bestätigt. Er ist seit 2010 im Amt und startet nun seine dritte Amtszeit, die vier Jahre dauert. Prange ist promovierter Mikrobiologe und promovierter Agrarwissenschaftler. Zudem habilitierte er sich 2009 an der Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke. 2005 erhielt der Wissenschaftler einen Ruf als Professor für Mikrobiologie und Lebensmittelhygiene an den Fachbereich Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein. Im Jahr 2010 rückte er schließlich in das Amt des Vizepräsidenten für Forschung und Transfer auf, was er zunächst nebenamtlich und seit 2014 hauptamtlich führt.