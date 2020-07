Projektarbeit endet 2023 : Hochschule forscht zur nachhaltigen Stadt der Zukunft

Krefeld Einige Gebäude verlieren ihre Bedeutung. Aktuelle Beispiele sind Kirchen und Warenhäuser. Leerstände und ungenutzte Flächen in wachsenden Großstädten nehmen zu. Die Projektarbeit läuft bis 2023.

Städte entwickeln sich. Bestimmte Gebäude verlieren an Bedeutung. Kirchen und Warenhäuser sind aktuelle Beispiel, für die es neue Nutzungen zu finden gilt. Die Pfarreien haben schon Lösungen gefunden. Grabeskirchen, Kletterhallen, Gastronomie und Büchereien finden sich heutzutage in den ehemaligen Gotteshäusern. Die Krise von Karstadt Kaufhof rückt ein neues Thema in den Fokus. Was geschieht mit den großen Warenhäusern in den Innenstädten nach einer Schließung?