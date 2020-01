Gesundheitswesen : Hochschule entwickelt Software fürs Bettenmanagement im Krankenhaus

Krefeld Das Projekt läuft bis Ende 2022 und wird mit insgesamt 1,21 Millionen Euro vom Landeswirtschaftsministerium gefördert. Getestet wird in Moers und Mülheim.

Die Kosten im Gesundheitswesen stellen für die Gesellschaft, jeden Einzelnen und die Träger der Einrichtungen eine belastende Größe dar. Optimierungen und vernünftiges Prozess-Management spielen in einer alternden Bevölkerung zunehmen eine Rolle. Die Hochschule Niederrhein mit Sitz in Krefeld ist an dem Verbundvorhaben „Bettenmanagement 4.0“ beteiligt. In dem drei Jahre laufenden Projekt geht es um bedarfsorientierte Prozessoptimierung im Krankenhaus. Das Verbundvorhaben gehört zu den Siegern des Leitmarkwettbewerbs IKT.NRW. Dieser möchte die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie Nordrhein-Westfalens stärken, um den globalen Herausforderungen begegnen zu können.