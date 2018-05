Krefeld: Hochschule erhält 500.000 Euro für Spielplatz-Projekt

Krefeld Für ein gemeinsames Forschungsprojekt erhält die Hochschule Niederrhein Fördergelder in Höhe von knapp 500.000 Euro vom Land NRW. Das Projekt wurde von der Empfehlungskommission des Leitmarktwettbewerbes Create.MediaNRW zur Förderung vorgeschlagen. Das Projekt "Public life - smart measuring" ist der Versuch, Gestaltung von öffentlichen Raum, Stadtforschung und Digitalisierung zusammen zu denken. Ziel ist die Entwicklung eines Systems zur Bestimmung des Nutzerverhaltens in öffentlichen Räumen. Die gemessenen Nutzeraktivitäten dienen als Basis für die Gestaltung eines naturnahen Spielplatzes.

Basierend auf den Erkenntnissen soll der Naturspielplatz Jahr für Jahr weiterentwickelt werden. Eine Besonderheit des Projektes ist, dass die Wahrung der Anonymität und der Persönlichkeitsrechte der Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegen, im Vordergrund stehen. Es werden also keine persönlichen Daten aufgezeichnet. Zudem soll das Messsystem ohne Videokameras auskommen, auf denen möglicherweise Personen zu erkennen wären.

Die Hochschule übernimmt im Rahmen des Verbundprojektes die Rolle des Forschungs- und Entwicklungspartners sowie des Projektkoordinators. Dabei werden insbesondere zwei Einrichtungen der Hochschule involviert sein: Das Kompetenzzentrum Social Urban Design (SOUND) leistet die Gesamtkoordination des Projektes und unterstützt inhaltlich bei Fragen zu nutzerorientierten Designprozessen. Als zweite Einrichtung der Hochschule wird das Institut iPattern des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik die technischen Fragestellungen im Projekt bearbeiten. Perspektivisch soll in diesem Projekt auch eine sichere und stabile Datenübertragung in Echtzeit über das Internet via Narrow-Band-Technologie geprüft werden.