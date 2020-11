Hochschule Niederrhein in Krefeld : Studie zum Lockdown: Einsam durch die Krise

Hochschule Niederrhein in Krefeld

Krefeld Wissenschaftliche Daten der Hochschule Niederrhein belegen, dass die Zahl der Betroffenen, die schwach unter unfreiwilliger Einsamkeit litten, im April und Mai um mehr als 20 Prozent gestiegen ist.

Wie erlebten Menschen in Deutschland die Kontaktbeschränkungen im Rahmen des Lockdowns von April bis Mai 2020? Verstärkte sich unfreiwillige Einsamkeit durch die zahlreichen Kontaktbeschränkungen? Dr. Michael Noack, Professor für Methoden der Sozialen Arbeit am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein, führte dazu die Studie „Kontaktgestaltung vor, während und nach den Kontaktbeschränkungen“ (Kokon) am Forschungsinstitut SO.CON durch. Die Ergebnisse liegen nun vor.