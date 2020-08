Anhaltende Trockenheit und große Hitze : Waldbrandgefahr in Krefeld steigt rapide an

Waldbrandgefahr in Krefeld steigt rapide an

Krefeld Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes weist für das Gebiet rund um Krefeld einen Wert von 4 auf. Das ist die zweithöchste Gefahrenstufe.

(RP) Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen, den ausbleibenden Niederschlägen und den sehr trockenen Sommern der vergangenen Jahre, herrscht zurzeit in vielen Wäldern, Parks, Grünanlagen und Naherholungsgebieten am Niederrhein eine hohe Waldbrandgefahr. Darauf weist jetzt der Kommunalbetrieb der Stadt Krefeld hin.

Auf dem Krefelder Stadtgebiet sind aktuell die Bereiche Hülser Berg, Hülser Bruch, der Stadt- und Forstwald, Grünanlagen und Parks sowie das Naherholungsgebiet Elfrather See besonders stark gefährdet. Der vom Deutschen Wetterdienst erstellte Waldbrandgefahrenindex (WBI), unterteilt in die Stufen 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr), hat mittlerweile für den Bereich linker Niederrhein die Gefahrenstufe 4 erreicht. Da in den nächsten Tagen nicht mit nennenswerten Niederschlägen und fallenden Temperaturen zu rechnen ist, wird auch keine Entspannung der Gefahrenlage eintreten.