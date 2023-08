Joseph Haydn könnte darauf gespielt haben Ein Jahrhundert-Flügel in Krefeld

Krefeld · Auf diesem Flügel könnte Joseph Haydn gespielt haben: Das Instrument stammt aus dem Jahr 1792 und klingt frisch wie am ersten Tag. Das Collegium Musicum nutzt das kostbare Stück in einem Konzert, in dem auch Haydn gespielt wird – eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert.

25.08.2023, 06:30 Uhr

Jahrhundert-Flügel in Krefeld 9 Bilder Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Wenn Johannes Koch das Klavierkonzert in D-Dur von Joseph Haydn auf dem Flügel spielt, fliegen seine Finger über die Tasten, wie es vor ihm schon wohl Hunderte Menschen getan haben. Vielleicht hat sogar Haydn selbst die hellen und klaren Töne auf diesem Instrument angeschlagen. Möglich wäre es, denn der Flügel ist aus dem Jahr 1792 und damit über 230 Jahre alt. Das historische Instrument, ein Hammerflügel aus der Werkstatt des Klavierbauers Johannes Broadwood, hat eine lange Geschichte, die nun auch in Krefeld weitergeschrieben wird: Haydns Klavierkonzert erklingt beim Sommerkonzert des Collegium Musicum in der Christuskirche auf diesem Flügel.