Krefeld historisch : Als die Linner noch mit Eimern löschten

Ein Schlauch- oder Materialwagen mit Löschpumpe: So arbeitete die Feuerwehr Ende des 19. Jahrhunderts. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Historische Feuerwehr Linn öffnete ihre Tore und präsentierte ihre alten Gerätschaften. Mit Ledereimern, Kolbenpumpen und Brandpinseln wurden in früheren Jahrhunderten Brände bekämpft.

Von Otmar Sprothen

Peter Winkmann, der heutige Hauptmann des Linner Feuerlöschzuges, habe schon lange nach einer Möglichkeit gesucht, das Linner Heimatfest durch eine interessante historische Formation zu bereichern, bei der der Pferdeliebhaber reiten oder fahren konnte. So blickt das Linner Urgestein Peter Liesefeld zurück auf die Gründung des Historischen Feuerlöschzuges Linn, der sich am 22. August 2001 in der damals noch existierenden Gastwirtschaft „Be de Bur“ von Winkmann und fünf weiteren Mitgliedern des Linner Schützenvereins 1388 e. V. zusammengeschlossen hat. Motivationshilfe leistete dabei sicherlich ein 1899 erschienener knapp 400 Seiten starker „Katechismus des Feuerlösch- und Feuerwehrwesens“, aus dem die Linner Wehrenthusiasten haarklein entnehmen konnten, wie in preußischen Landen, zu denen die Rheinprovinz schließlich auch gehörte, Dienstvorschriften, Uniformen und Löschgeräte bei der Brandbekämpfung wirksam zusammenspielten.

Inzwischen ist der Linner Löschzug auf 17 Wehrmänner und eine Kinderfeuerwehr mit drei Nachwuchskräften angewachsen, die allesamt mit Stolz die in Preußischblau gehaltene Einsatzuniform mit messingverziertem Lederhelm, Rauchschutztuch, Hakengurt, kurzem Seil, Signalpfeife mit Kette und von einer Ledertasche gehaltenem Beil tragen. Jetzt öffnete der Historische Feuerwehrzug seine Tore und präsentierte seine historischen Schätze für das interessierte Publikum.

Mit solchen Löschpinseln wurden Böden und Decken befeuchtet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Besichtigungen von April bis September Zwischen den Monaten April bis September öffnet der Linner Historische Löschzug in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr die Remise in der Linner Vorburg und führt interessierten Besuchern seine bis ins kleinste Detail rekonstruierten historischen Ausrüstungsgegenstände vor. Unter einem Feuerwehrhauptmann dienten in Preußen eine Steiger-, eine Spritzen- und eine Ordnungsmannschaft.

„Das ist wie Eisenbahnspielen für große Jungs“, bemerkt Liesefeld ironisch. In dem in der Remise der Linner Vorburg in Eigenarbeit errichteten Spritzenhaus – einige Großgeräte sind im Paschhof untergebracht – warten ein von Pferden gezogener Mannschaftswagen, eine aus Süddeutschland stammende historische Handdruckspritze mit zwei Pumpkolben und einem Wasserkasten, der 300 Liter fasst, auf ihren Einsatz bei Vorführungen auf dem Linner Flachsmarkt oder bei Wettbewerben mit anderen historischen Feuerwehren. Das auf preußischer Ordnung aufgebaute ständige Training zeigt Früchte.

Bei einem Duell mit einem regionalen Feuerwehrzug in Schiefbahn, der über die modernste Feuerwehrleiter Deutschlands verfügte, gelang es dem Linner Löschzug, seine antike vierteilige Steckleiter schneller als die elektronisch motorisierte Konkurrenz in die zweite Etage auszufahren, um eine Frau zu retten. Mit dieser Fitness verdienten sich die Linner Wehrmänner einen Kasten Bier. Mehrere Dreier-Mannschaften mussten sich in minütigen Abständen an den Pumpen ablösen, denn eine Schlagzahl von 58 Schlägen pro Minute war nötig, um einen 20 Meter weit reichenden Wasserstrahl zu erzeugen. Besucher staunten über eine pferdegezogene Wassertonne mit 1000 Litern Volumen, um die Versorgung mit Löschwasser sicher zu stellen, einen Materialwagen und eine Menge historischer Kleingeräte zur Brandbekämpfung.

Mit Ledereimern wurden früher Löschketten gebildet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)