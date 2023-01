Historische Bibliothek vom Museum Burg Linn Bücherschatz wird neu entdeckt

Damit verbunden ist ein weiteres Projekt: Das Museum wird rund 300 besonders kostbare Bände in Zusammenarbeit mit der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf digitalisieren und so der Forschung sowie bibliophil Interessierten zugänglich machen. 54 Bände werden in Düsseldorf digitalisiert, der Rest in Linn mithilfe entsprechender Technik. Der Anstoß für das Projekt und die Kooperation mit Düsseldorf geht wesentlich zurück auf die hervorragenden Kontakte von Ralf-Günter Stefan, der nach 40-jähriger Sammelleidenschaft Kenntnisse und Verbindungen aufgebaut hat. Einige seiner Bücher sind auch als Leihgaben in der Vitrine ausgestellt.