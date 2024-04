Städtebau in Uerdingen Historisch für Krefeld – Baustart für Projekt Rheinblick

Der erste Spatenstich des Rheinblick-Projekts in Uerdingen am Rhein wird von der Dr. Schmitter GmbH & Co Projektbau vollbracht. Investor Ulrich Schmitter gebührt damit fast schon ein Eintrag ins Geschichtsbuch der Stadt: 21 Jahre nach dem ersten Architektenwettbewerb für das Areal und elf Jahre nach dem Start der konkreten Planungen für Schmitters Projekt starten im Sommer die Bauarbeiten für den Teil von Rheinblick, der südlich vom Zollhof geplant ist. „Hätte ich vor elf Jahren gewusst, dass diese Planung elf Jahre dauert, hätte ich es nicht gemacht“, sagt Investor Ulrich Schmitter im RP-Gespräch.