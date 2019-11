Ersatz für das Seidenweberhaus : Halle plus Hotel: Hirschfelderplatz ist aus dem Spiel

Halle plus Hotel: Hirschfelderplatz ist aus dem Spiel

Krefeld Der Rat hat knapp mit 28 zu 25 Stimmen entschieden: Die künftige Veranstaltungshalle wird entweder das Kesselhaus oder ein Neubau von privat.

(vo) Weichenstellung für die Zukunft der neuen Krefelder Veranstaltungshalle als Ersatz für das Seidenweberhaus: Die künftige Halle für Krefeld wird nicht auf dem Hirschfelderplatz oder einer anderen Innenstadtfläche im Besitz der Stadt gebaut. Dies hat gestern der Rat nach eingehender Diskussion in geheimer Abstimmung mit 28 zu 25 Stimmen beschlossen. Die – sich in der Diskussion abzeichnende – Mehrheit aus SPD, Grünen sowie den Ratsherren Drabben, Klein und Oberbürgermeister Frank Meyer folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung: Demnach wird jetzt ein Wettbewerb für die Sanierung eines Bestandsgebäudes (gemeint ist das Kesselhaus) oder den Neubau einer Halle auf privater Fläche nach dem PPP-Modell ausgeschrieben. Dabei baut ein Privater; und die Stadt mietet das Gebäude an.