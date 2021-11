Mietvertrag läuft aus : Krefelder Hindu-Gemeinde sucht dringend einen neuen Tempel

Krefeld Nach langem hin und her schließt der Sri Nagapooshani Ambaal an der Girmesgath zum Ende des Jahres. Noch fehlt ein Ersatzgebäude für den Tempel.

(jeku) Zehn Jahre lang bot der Sri Nagapooshani Ambaal Tempel an der Girmesgath 95 Hindus aus Krefeld und den Städten der Umgebung einen Ort des Glaubens. Nun allerdings muss der Tempel schließen, und das bereits zum Ende diesen Jahres, wie die Tempelgemeinde berichtet. Fest steht das zwar schon länger, doch bislang konnte die Gemeinde nach eigenen Angaben keine neuen Räume finden. In einem Schreiben bittet sie nun um Unterstützung bei der Suche nach einem Grundstück.

Rund 400 Quadratmeter groß ist die Halle, die der Gemeinde aktuell noch als Tempel dient. Zuvor war sie der Sitz einer Reparaturwerkstatt für Nähmaschinen. 2002 konnte die Hindugemeinde in Krefeld dieses Objekt von der damaligen Gundstücksgesellschaft Girmesgath anmieten. Der Mietvertrag war auf zehn Jahre befristet. 2009 ging sowohl die Grundstücksgesellschaft als auch die dazugehörige Textilfirma in Konkurs, so dass der Investor Wolf-Reinhard Leendertz 2010 das gesamte Gelände erwarb und daraus den Mies-van-der-Rohe-Business-Park machte.