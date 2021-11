Hilfsaktion aus Krefeld : Cargill-Mitarbeiter helfen im Überschwemmungsgebiet

Krefeld Mitarbeiter des Stärkemittelproduzenten Cargill aus Krefeld und aus Düsseldorf haben sich nach dem verheerenden Hochwasser im Sommer zusammengetan, um die Menschen in der Stadt Eschweiler zu unterstützen.

(sti) Mitarbeiter des Stärkemittelproduzenten Cargill aus Krefeld und aus Düsseldorf haben sich nach dem verheerenden Hochwasser im Sommer zusammengetan, um die Menschen in der Stadt Eschweiler zu unterstützen. Sowohl die Beschäftigten als auch das Unternehmen Cargill in Deutschland haben jeweils 21.688 Euro gespendet. Die Mitarbeiter haben außerdem 260 Stunden ihrer Zeit ehrenamtlich in die Reinigung und Wiederherstellung der am stärksten durch die Flut betroffenen Gebiete investiert. Der Gesamtbetrag wurde dem Deutschen Roten Kreuz zur Hilfe für die von der Naturkatastrophe betroffenen Menschen zur Verfügung gestellt.

„Durch Ihre spontane Unterstützung zugunsten der DRK-Hochwasserhilfe hat auch Cargill Verantwortung übernommen und sich in die Gemeinschaft der Helfenden gestellt. Für dieses klare Zeichen des Mitgefühls danken wir Ihnen herzlich“, erklärte das Deutsche Rote Kreuz. „Wir bei Cargill fühlen uns gegenüber den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, sehr verpflichtet. Durch einen verstärkten Fokus auf solche Initiativen können wir den betroffenen Menschen die Unterstützung geben, die sie brauchen, um ihr Leben so gut und so schnell wie möglich wieder normal zu gestalten.” sagte Ludger te Laak, Country Representative von Cargill in Deutschland.