Hilfsprojekte in Krefeld : Hilfe für kranke Kinder: Aktion Teddybär wird 30

Krefeld Ein Drittel der Patienten in der Kinderklinik des Helios sind chronisch kranke Kinder. Seit drei Jahrzehnten hilft die Aktion Teddybär, ihnen und ihren Familien den Alltag zu erleichtern. Am 24. August gibt es eine große Jubiläumsfeier im Klinikpark.

„Aktion Teddybär“ ist ein Projekt im Rahmen der Arbeit des Fördervereins zugunsten krebskranker Kinder in Krefeld. Mit viel Einsatz unterstützt der Verein seit drei Jahrzehnten Familien, deren Kinder wegen einer chronischen Erkrankung in der Helios-Kinderklinik liegen, mit Spendengeldern. „Krankheiten wie Diabetes, Rheuma, Nierenerkrankungen und viele weitere ordnet man Kindern nicht unbedingt zu, dennoch treten sie auch bei ihnen auf“, erklärt Sigrid Völpel, Ehrenvorsitzende des Fördervereins.

Chronisch kranke Kinder belegen mehr als 30 Prozent der Betten im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Der Bedarf an Unterstützung für die erkrankten Kinder, aber auch für ihre Familien, sei groß. „Für die Familien ist der Spagat zwischen Krankenhaus und Zuhause eine echte Herausforderung. Während das kranke Kind behandelt wird, darf das gesunde Geschwisterkind natürlich nicht vernachlässigt werden. Aber auch die Eltern benötigen Beratung und Rückzugsmöglichkeiten, während das Kind in der Klinik behandelt wird“, erzählt Völpel von den Problemen der betroffenen Familien.

Vor 30 Jahren waren die Bedürfnisse chronisch kranker Kinder und ihrer Familien in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Bis der Journalist Bernd Schmitz den Grundstein für Aktion Teddybär legte. Gemeinsam mit Kollegin Bina Stutz begleitete er das Projekt lange Zeit redaktionell. „Man nannte sie vergessene oder verlassene Kinder, weil so wenig über das Thema bekannt war“, sagt Stutz. Mit der Hilfe von Professor Dr. Hermann Schulte-Wissermann, damaliger Leiter der Kinderklinik, machten sie auf die früh erkrankten Kinder aufmerksam und klärten über die Verwendung der Spenden auf. Seitdem kamen mehr als drei Millionen Euro den Kindern zugute.

Über die Jahre hatte die Aktion verschiedene Einsatzbereiche und half dort, wo es von Seiten der Stadt und der Krankenkassen kein Geld gab. Sie unterstützte beispielsweise beim Ausbau der Kinder-Intensiv-Station und schaffte das erste Echokardiografiegerät für die Klinik an. Leichtgängige Infusionsständer vereinfachten den Alltag vieler Kinder, die sonst im Bett hätten liegen müssen, genauso wie kleine transportable Puls- und Sauerstoffmessgeräte. Der langweilige Termin in der Nierenambulanz wurde für die Kleinen gleich viel interessanter mit den angeschafften Fernseh- und Videogeräten. Auch ein Besucherkindergarten und die großen Spielgeräte wie das Schiff und die „rote Lok“, die heute im Eingangsbereich der Kinderklinik steht, gehörten zu den Projekten der Aktion Teddybär.

Auch heute noch plant Aktion Teddybär kreative Angebote für die Kinder. Die neuen Klinikclowns Stift und Lilly bringen frischen Wind in die Klinik und seien besonders für die Kinder, die nicht in die Spielabteilung gehen können, eine schöne Beschäftigung außerhalb des Klinik­alltags. Jährlich organisieren auch die Krefelder Zoofreunde einen Ausflug in den Zoo. Ehrenvorsitzende Sigrid Völpel wünscht sich für die Zukunft die Unterstützung der Krefelder: „Aktion Teddybär kann weiter viel Gutes bewirken. Wir würden uns freuen, wenn die Krefelder auch nach 30 Jahren nicht darin nachlassen, uns zu unterstützen.“ Jetzt freut sich das Team, zu dem auch viele Ehrenamtler gehören, auf die 30-Jahr- Feier am 24. August.