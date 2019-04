Veranstaltungen : Hier tanzt Krefeld in den Mai

ARCHIV - 30.04.2017, Nordrhein-Westfalen, Köln: Die bunten Bänder eines Maibaumes flattern vor dem blauen Himmel. (zu dpa/lnw: "Ein Maibaum für die Liebste - Aber bitte legal und gut gesichert" vom 29.04.2019) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Federico Gambarini

Der 30. April ist traditionell der Termin, an dem vielerorts „in den Mai getanzt“ wird. Hier finden Sie die von uns zusammengetragenen Veranstaltungen in Krefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Mai Caramba, Schlachthof, Dießemer Str. 9, Die traditionelle Mai-Pary im Schlachthof mit den Bands Parking Lot Flowers, Bella Luna, Banda Senderos, Schäng Blasius Flönz Rakete und Mondo Mash Up, ab 18 Uhr,

Tanz in den Mai - Color Edition, Kulturfabrik, Dießemer Str. 13, Auch die große Tanz in den Mai Party der Kulutrfabrik hat Tradition. Die diesjährige „color edition“ bietet für alle etwas: In der großen Halle werden Charts gespielt. Dazu gibt es Popmusik und Partyhits mit viel Lichtspektakel, während es im Club heisst „all you can rock“, ab 22 Uhr,

U2-Tribute Band The U2s, Jazzkeller, Lohstr. 92, Authentischer U2-Sound und -look bekommen die Besucher des Jazzkellers von der Tribute-Band geboten, die nicht nur U2 kopieren, sondern immer wieder auch eigene Elemente in die Show bringen, ab 21.45 Uhr,

Tanz in den Mai, Haus Kleinlosen, Zwingenbergstr. 116, Das Haus Kleinlosen bietet eine Party mit Livemusik der Krefelder Band Oedingsche Jongens und einem DJ, ab 19 Uhr,

My tie - die Party mit Dresscode unter dem Motto „Älvis Pressplay“, Bosi, Ostwall 64-66, Einen Dresscode im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Aber wer Krawatte trägt bekommt freien Eintritt, ab 23 Uhr,

Traarer Maifest 2019, Festplatz Traar an der Moerser Landstraße, Der Bürgerschützenverein Traar veranstaltet wieder das Maifest auf dem Festplatz. Mit dabei ist die in Traar bestens bekannte Band „Heavens Club“, ab 20 Uhr,

Glam in den Mai - Soldiers of Rock und Killing a Lion, Kulturrampe im Großmarkt, Oppumer Str. 175, Killing a Lion ist in erster Linie eine alternative, experimentelle Metalband aus NRW, wurde Ende 2013 zunächst als Studiobandprojekt gegründet und will bald erste Alben aufnehmen. Soldiers of Rock ist eine Rock und Metal Coverband aus Krefeld, ab 19 Uhr,

Tanz in den Mai, Gleumes, Sternstraße 12, Mit Gwen Jolie und Glitter Swing Time. Es gibt neben Maibockbier, Maibowle auch Musik und Tanz im Gleumes, ab 19 Uhr,

Rock in den Mai, Fischelner Burghof Gietz, Marienstr. 108, Mit Livemusik von Martin Engelin mit der Go Musik Band. Sie spielen Rockmusik unterstützt von einem DJ, zuvor gibt es ein Barbecue, ab 18.30 Uhr,

Ü-30-Party in den Mai, Rennbahn, An der Rennbahn 5, An der Rennbahn wird bei der Ü-30-Party viel unterschiedliches geboten. Außerdem gibt es einen Shuttlebus in die Innenstadt. Dieser fährt vom Hauptbahnhof über verschiedene Stationen zur Rennbahn, ab 20 Uhr,

Maiparty mit Kür des Maikönigs und der Maikönigin, Tschako, Kölner Str. 198, Jede Frau bekommt ein Geschenk, der Eintritt ist frei, ab 19 Uhr,

Balkannacht mit Willkommensdrink, Picnic, Moerser Str. 40, ab 22 Uhr,

Tanz in den Mai @Kulisse, Kulisse, Virchowstr. 130, Sista sàba and the funky diva sound lockt und rockt mit global beatz, ab 21 Uhr,

Tanz in den Mai XXL, Gleis 18, Dießemer Str. 18, raffinierte Drinks, exzellente Clubmusik, erstklassigen Funktion One Sound und eine großartige Licht & Lasershow sowie drei völlig verschiedene Areas mit abwechslungsreichen Dj Programm und Kulissen bietet das Gleis 18, ab 22 Uhr,