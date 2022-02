Angriff von Russland : Heute, Donnerstag, Kundgebung zum Ukraine-Krieg

Krefeld Amnesty International hat mit Unterstützung aus dem Rat zu einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen. Das Rathaus wird am Abend in den Nationalfarben der Ukraine angestrahlt. Teilnehmer werden gebeten ein Licht mitzubringen.

Amnesty International und die Ratsfrau Björna Althoff haben für Donnerstagabend, 20.30 Uhr, spontan zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Rathaus für die Ukraine aufgerufen. Die Kundgebung ist gedacht als „gemeinames Zeichen für den Frieden und gegen den unverzeihlichen Kriegsbeginn“, so die Veranstalter. Teilnehmer werden gebeten, ein Licht mitzubringen. Der Rathausplatz als Ort wurde ausgewählt, weil die Stadt als Protest gegen den russischen Überfall auf die Ukraine eine Flagge der Ukraine gehisst hat; zudem soll das Rathaus heute Abend ab 19 Uhr in den Farben der Ukraine angestrahlt werden. „Es ist beängstigend und unglaublich traurig, was gerade in der Ukraine geschieht“, erklärt Oberbürgermeister Frank Meyer in einem Statement, das auch über die digitalen Kanäle der Stadt Krefeld verbreitet wurde. „Ich hätte gedacht, dass ein solcher Angriff in Europa nicht mehr möglich wäre. Es ist mir daher sehr wichtig, aus dem Rathaus heraus Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Die in Krefeld lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer sollen merken, dass es uns tief bewegt und erschüttert, was mit ihren Landsleuten passiert.“