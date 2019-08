Krefeld : Statistik: Krankes Herz ist Todesursache Nummer 1

Die Behandlungsmöglichkeiten bei Herzerkrankungen sind in den vergangenen Jahren stark verbessert worden. Hier eine Katheteruntersuchung im Herzlabor der Klinik Maria Hilf. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Ursache für jeden dritten Todesfall. Im Jahr 2017 starben daran 896 Menschen in Krefeld.

(ped) Die Diagnose Krebs ist für die meisten Menschen der größte vorstellbare Horror. Doch die meisten Todesopfer fordert ein krankes Herz. Das Statistische Landesamt NRW hat jetzt die Zahlen für das Jahr 2017 ausgewertet und veröffentlicht. Danach starben in Krefeld 896 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das entspricht 32,4 Prozent aller Todesfälle. „Damit sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin die Todesursache Nummer eins in Krefeld“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. Zweithäufigste Todesursache waren mit 25,1 Prozent Krebserkrankungen, gefolgt von Krankheiten des Atmungssystems mit 7,5 Prozent.

Die häufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung ist die koronare Herzkrankheit. Wenn sich die Kranzgefäße durch Fett- und Kalkablagerungen verengen, kommt es zur mangelnden Durchblutung des Herzens. Es bekommt zuwenig Sauerstoff. Typische Symptome sind Schmerzen hinter dem Brustbein, die bis in den Hals, in den Kiefer, in die Arme oder in den Oberbauch ausstrahlen können, sowie Luftnot, Schweißausbrüche oder Übelkeit. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Herzinfarkt kommen.

Auf dem zweiten Platz folgt die Herzschwäche, die oft eine Folge anderer Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzklappen-Erkrankungen oder Herzrhythmusstörungen ist. „Ein großer Teil dieser Erkrankungen lässt sich dabei auf das persönliche Verhalten zurückführen, wenig Bewegung, Rauchen, zu hoher Alkoholkonsum und Übergewicht sind hierbei die wichtigsten Faktoren“, erklärt Michael Lobscheid.