Garten-Ausstellung : Herbstzauber in Krefeld: Veranstalter hoffen auf fast normalen Besuch

Krefeld Mit einem ausgefeilten Konzept zur Infektionsprävention hofft das Team um Reno Müller auf bis zu 10.000 Besucher. Das wäre in etwa der Vorjahreswert.

Bereits in den vergangenen Wochen sammelten er und seine Mitstreiter Erfahrungen in anderen Städten, zuletzt in Düsseldorf am Schloss Eller. „Die Menschen gieren nach diesen Veranstaltungen. Viele sprechen uns an und bedanken sich, dass es endlich wieder etwas gibt. Das Bedürfnis nach Kultur ist groß und wir sind ein Teil davon“, sagt Müller weiter.