Herbstkirmes Krefeld Obszöne Lebkuchenherzen – Was der Schausteller zur Zwangsschließung sagt

Auf die ungewöhnlichen Aufschriften hatte eine Mutter aufmerksam gemacht. Sie hatte die Herzen bei einem Bummel über die Kirmes mit ihrer vierjährigen Tochter entdeckt und war verstört. „Ich war schockiert und erschrocken, was da für krasse Sachen standen“, hatte sie im RP-Gespräch gesagt, „ich habe so etwas in all den Jahren auf der Kirmes noch nicht gesehen. Und wenn Kinder das lesen – wie erklärt man einem Kind, was da steht?“