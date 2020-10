Bauprojekte in Krefeld : Herbstferien – Stadt investiert 824.000 Euro in Schulen

Krefeld Das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Krefeld lässt an diversen Schulen Bauarbeiten durchführen. Flure, Treppenhäuser, Bodenbeläge, Beleuchtungen und mehr werden in diesen Tagen saniert.

In einer Übersicht führt die Stadtverwaltung die Schulen auf, in denen während der Ferien gearbeitet wird: Bismarckschule: Erneuerung des Bodenbelags in einer Klasse, Kosten 3000 Euro; Grotenburgschule: Innenraumsanierung/Flure und Treppenhaus, Verwaltungstrakt und Hauptgebäude, Kosten 13.000 Euro; Mosaikschule Felbelstraße: Malerarbeiten, neue Akustikdecken und LED-Beleuchtung im Treppenhaus und einem Raum, Kosten 2500 Euro und 8330 Euro (Instandhaltung); Schule an Haus Rath: Herstellung einer mechanischen Lüftung in fünf Klassenräumen, Kosten 12.500 Euro; Königshof: Erneuerung der Toilettentrennwände in den Mädchen- und in den Jungen-WC-Bereichen, Kosten 8500 Euro; Schönwasserschule: Dachsanierung, Kosten 38.000 Euro.