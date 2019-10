Arbeitslosenquote in Krefeld beträgt zehn Prozent : Herbstbelebung zieht am Arbeitsmarkt Krefeld vorbei

Krefeld Die Agentur für Arbeit legt die Zahlen für Oktober vor. In Krefeld liegt die Arbeitslosenquote bei zehn Prozent.

Während sich die Quote im zum Arbeitsamtsbezirk Krefeld gehörenden Kreis Viersen von 5,6 auf 5,1 Prozent verbesserte und in Relation zum Vormonat eine so genannte Herbstbelebung spürbar ist, blieb diese saisonal zu erwartende Verbesserung in der Stadt Krefeld gänzlich aus. 20.085 Männer und Frauen waren im Oktober arbeitssuchend gemeldet, 68 mehr als im September.