Herbert Zangs : Neue Forschung zu Krefelder Original

Immer mit Zigarette – so kannten die meisten Krefelder den Künstler: Herbert Zangs (1924-2003) auf einer Fotografie aus dem April 1999: Damals war er 75 Jahre alt. Foto: HZ

Krefeld Herbert Zangs: Künstler und Bürgerschreck. Mit Falschdatierungen seiner Werke löste er einen Skandal aus. Jetzt gibt eine Wissenschaftlerin eine Erklärung.

Von Petra Diederichs

Er war wild und unzähmbar, im Leben wie in der Kunst. Sensibel und jähzornig. Ein Kosmopolit mit unstillbarer Neugier. Aufgeschlossen für immer Neues und engstirnig in seiner Verweigerung bürgerlicher Normen: Herbert Zangs war Künstler und Bürgerschreck – und Krefelds letztes Original, das die Kunstwelt auch 15 Jahre nach seinem Tod noch nicht ganz erfassen kann. Ein Forschungsprojekt der Adolf Luther Stiftung wirft nun einen neuen Blick auf die schillernde Figur Zangs und lässt einen Kunstskandal in neuem Licht erscheinen.

In dem frisch erschienenen Band II der Forschungsreihe „Paris - Krefeld“ rückt die Kunsthistorikerin Susannah Cremer-Bermbach dem Phänomen Zangs mit den allerneuesten Quellen noch einmal zu Leibe und bringt Licht in ein dunkles Kapitel der Künstlerbiografie, das sich ausgerechnet um die Farbe Weiß dreht. Ihre These: Die nachweislichen Vordatierungen seiner Werke hat der Künstler nicht (oder nicht vorrangig) vorgenommen, um den Verkehrswert der Arbeiten zu erhöhen, sondern weil er eine eigene Art der Datierung hatte. „Er hat auch die frühen Landschaftsbilder nicht genau auf den Zeitpunkt datiert, an dem er sie gemalt hat, sondern auf den, an dem Zangs den gemalten Ort besucht hat. Denn genau dann, so war er der Meinung, haben sich die Eindrücke in ihm festgesetzt, die er später gezeichnet oder gemalt hat“, berichtet Susannah Cremer-Bermbach.

Info Ein Projekt der Adolf-Luther-Stiftung Der Aufsatz „Herbert Zangs – Infiltrationen. Zur Bedeutung der Farben Schwarz und Weiß – eine Revision“ von Susannah Cremer-Bermbach ist erschienen im Band II der Projektreihe „Paris - Krefeld. Jedem Künstler seine Farbe“ der Adolf-Luther-Stiftung. Herausgegeben von Magdalena Broska. ISBN-Nr. 978-3-9803321-2-5 Umfang 200 Seiten, in deutscher und französischer Sprache. Preis 30 Euro.

Der Hintergrund: 1974 ist der Krefelder Künstler durch eine Ausstellung im Westfälischen Kunstverein Münster als Meister der weißen Farbe berühmt geworden. „Verweißungen“ nannte er seine Arbeiten mit Alltagsgegenständen, die er mit weißer Farbe überzog. Das bis dahin kaum wahrgenommene Frühwerk des Krefelders war plötzlich eine Sensation. Auch kommerziell ging es von da an aufwärts.Sammler wurden aufmerksam. Ein Zangs war ein zeitgenössisches Aushängeschild.

Ein typische „Verweißung“ von Herbert Zangs. Foto: Hanna Welzel

Um 1960 herum hatten die Avantgardekünstler die Monochromie entdeckt - und ihre eigene Farbe: Yves Klein das berühmte Blau, Joseph Beuys kam auf Braun, die Zerogruppe liebte das Weiß, das für Leere und Neubeginn stand. Zangs hatte schon Jahre früher Weiß für sich entdeckt. Ein Pionier.

Dann der Skandal: Zangs konnte nachgewiesen werden, dass etliche Arbeiten, die aus den frühen 50er Jahren stammen sollten, definitiv sehr viel später entstanden waren. Alles Lüge? Noch heute schrillen erst einmal die Alarmglocken, sobald ein weißes Zangs-Werk die Jahreszahl 1953 trägt.

Diese Arbeit von Herbert Zangs wurde 2017 im Pushkin Museum in Moskau ausgestellt. Foto: Hanna Welzel

Betrug? Zangs war kein Naivling, der nicht wusste, was falsche Jahreszahlen bedeuten. Aber er nahm Regeln locker. Der Mann, der Rechnungen mit Zeichnungen beglich und wohl nie den Überblick hatte, wo überall seine Werke steckten, hatte ein großes Ego, das eigenen Normen folgte. Dass die erste Idee für ein Bild, einen Zyklus, eine Farbe für ihn der Schlüsselmoment gewesen sei, auf den er auch die späteren Arbeiten zurückführte, mag deshalb schlüssig sein. Und der Drang, der Erste in einer Entwicklung zu sein, wird ihn weiter befeuert haben. „Dass nach der Entdeckung der Verweißungen nicht wenige Herbert Zangs zutrauten, sie zwei Jahrzehnte zuvor geschaffen zu haben, gründet wesentlich in der Person des Künstlers selbst“, schreibt die Kunsthistorikerin. Instinktsicherheit und extrem rasche visuelle Auffassungsgabe sowie ein Übermaß an kreativer Potenz bescheinigt sie dem „Vollblutmaler“.